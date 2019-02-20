Yolcu Motoru Karaya Oturdu; Yolcular Tahliye Edildi
1 saat önce
Adalar seferini yapan "Affet" adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu.
BOSTANCI- Adalar
seferini yapan "Affet" adlı yolcu motoru Kaşık Adası
önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine sek edilen ekipler tarafından bütün yolcular tahliye edildi. İstanbul
Valiliği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre;
Bostancı-Adalar seferini yapan "AFFETö isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı
, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:27 Kaynak: DHA
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