Son Dakika Haberleri: Yolcu Motoru Karaya Oturdu; Yolcular Tahliye Edildi

Yolcu Motoru Karaya Oturdu; Yolcular Tahliye Edildi

36 dakika önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHABostancı-Adalar seferini yapan Affet adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu.

Yolcu Motoru Karaya Oturdu; Yolcular Tahliye Edildi, System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Bostancı- Adalar seferini yapan Affet adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine sek edilen ekipler tarafından bütün yolcular tahliye edildi.

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre;

Bostancı-Adalar seferini yapan 'AFFETö isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır. ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:51 Kaynak: DHA

Kaşık Adası, Adalar, Güncel
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