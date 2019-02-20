Yolcu Motoru Yoğun Sis Nedeniyle Karaya Oturdu

Yolcu motoru yoğun sis nedeniyle karaya oturdu Valilik, yolcuların tahliye edildiğini açıkladıİSTANBUL - Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu.

Yolcu motoru yoğun sis nedeniyle karaya oturdu

Valilik, yolcuların tahliye edildiğini açıkladı



İSTANBUL - Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Valilik, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre Bostancı-Adalar seferini yapan 'Affet' isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

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