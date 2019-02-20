Son Dakika Haberleri: Yolcu Motoru Yoğun Sis Nedeniyle Karaya Oturdu

Yolcu Motoru Yoğun Sis Nedeniyle Karaya Oturdu

59 dakika önce

Yolcu motoru yoğun sis nedeniyle karaya oturdu Valilik, yolcuların tahliye edildiğini açıkladıİSTANBUL - Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu.

Yolcu Motoru Yoğun Sis Nedeniyle Karaya Oturdu, System.String[]
Yolcu motoru yoğun sis nedeniyle karaya oturdu
Valilik, yolcuların tahliye edildiğini açıkladı

İSTANBUL - Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Valilik, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Bostancı-Adalar seferini yapan "Affet" isimli yolcu motoru yoğun sis nedeniyle Kaşık Adası önlerinde karaya oturdu. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, yolcuların tahliye edildiğini ve motorun batma tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre Bostancı-Adalar seferini yapan 'Affet' isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu

Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Motoru Yoğun Sis Nedeniyle Karaya Oturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]