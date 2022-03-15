Yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

15.03.2022 23:23
Yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla Yunanistan'a geçmeye çalışan 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla Yunanistan'a geçmeye çalışan 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 1'i tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mart saat 07.20 sıralarında Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yolcu motoru içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yolcu motorunu durdururken içerisindeki 251 kaçak göçmeni ve organizatör olduğu öne sürülen M.Ç.Ö., F.Ö. ve E.Ö.'yü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklanırken, F.Ö. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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Seferihisar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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