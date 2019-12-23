Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada - Son Dakika

Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada, System.String[]

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizde seyir halinde olan yolcu motoru şiddetli lodos nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli lodosun etkisini gösterdiği anlarda denizde seyir halinde olan yolcu motoru, fırtınanın etkisiyle güçlükle ilerleyebildi. Şiddetli lodosun yanı sıra denizdeki dalgaların da yolcu motorunun ilerlemesini güçleştirdiği görüldü.


Şiddetli lodosun yolu motorunun ilerlemesini zorlaştırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolcu motoru şiddetli lodosa rağmen denizde ilerliyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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