Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi yolcu olarak bindiği minibüste, sürücüyü silahla ayaklarından vurdu.

Alınan bilgiye göre olay, Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ercan K'nın kullandığı 33 NZ 201 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'na geldiği sırada, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs araca bindi. Şüpheli şahıs belindeki silahı çıkarıp sürücü Ercan K.'ya tabanca ile ateş etti. her iki ayağından yaralanan Ercan K.'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi yaptı. Hastaneye kaldırılan Ercan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin, beyaz renkli hafif ticari bir araç ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN