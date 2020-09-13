ANTALYA Şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama - Son Dakika

Şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sevk eden 1'i kadın 6 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, operasyonda toplam 541 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdahale Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Polis, yaptıkları çalışmalar doğrultusunda doğu illerinden, ilçeye H.Y. (29) ve A.Ç. (29) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 10.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'nde 21 BN 733 plaka otobüsten H.Y.'nin indiğini fark ederek takibe aldı. Şüpheli H.Y.'yi otobüsten indiğinde şüpheli A.Ç. karşıladı. Bu esnada polisi fark eden 2 şüpheli kaçmaya başlarken, kısa süreli kovalamaca sonucu polisler 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis, Antalya istikametine giden 21 BN 733 plaka otobüsü, 06 BUE 963 plakalı otomobilin takip ettiğini belirlerken durumu Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Antalya girişinde şüpheli otomobil polis tarafından durdurularak araçta bulunan Ş.K. (29), A.D. (43), H.A. (29) ve N.A. (45) isimli kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra Antalya Otogarı'na giden 21 BN 733 plaka otobüste de arama yaparken, aramalarda 439 gram metamfetamin ele geçirildi. Alanya'ya getirilen şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve H.A. serbest bırakıldı, H.Y., A.Ç., Ş.K. ve A.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.