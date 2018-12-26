Yolcu Otobüsleri Devrildi: 3 Ölü, 55 Yaralı

Ankara
ve Kırşehir
'de yolcu otobüslerinin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kayseri
istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Akpınar
ilçesini geçtikten sonra devrildi. UMKE, 112, Emniyet ve Jandarma
ekiplerinin müdahale ettiği kaza da 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı. 6 kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ANKARA
Ankara- Şereflikoçhisar
karayolunda sabaha karşı meydana gelen kazada ise, Aksaray
istikametinde seyir halinde olan 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, karayolunun 118. kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsü Seyfettin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yan devrilen otobüste 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Servis
, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralıların kurtarılması için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarış verdi. İtfaiye
ve sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan 20 kişi çevre hastanelere sevk edildi.
SÜRÜCÜLER YOLDA KONTAK KAPATTI Yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Şereflikoçhisar yolu üzerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, kontak kapatmak zorunda kaldı. Yolda kalan araçların arasında kaza yerine gitmeye çalışan bir ambulansın da olduğu görüldü.
(İHA)