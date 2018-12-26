Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsleri Devrildi: 3 Ölü, 72 Yaralı

Yolcu Otobüsleri Devrildi: 3 Ölü, 72 Yaralı

36 dakika önce

Kırşehir, Ankara ve Isparta'da kontrolden çıkan üç yolcu otobüsü devrildi.

Kırşehir, Ankara ve Isparta'da kontrolden çıkan üç yolcu otobüsü devrildi. Üç kazada 3 kişi öldü, 72 kişi yaralandı.

Kırşehir'deki kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ankara'daki kazada 20, Isparta'daki kazadaysa 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kaza mahallerinde trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Otobüslerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Üç kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:31 Kaynak: İHA

Ankara, Isparta, Kırşehir, Güncel
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