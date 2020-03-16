Yolcu otobüsleri dezenfektanla temizleniyor - Son Dakika
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Yolcu otobüsleri dezenfektanla temizleniyor

12 dakika önce

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı Adıyaman'daki yolcu otobüsleri dezenfekte ediliyor.

Yolcu otobüsleri dezenfektanla temizleniyor, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı Adıyaman'daki yolcu otobüsleri dezenfekte ediliyor.


Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, önlem almayı sürdüren Adıyaman'daki şehirler arası otobüs firmaları tarafından korona virüsüne karşı otobüsleri dezenfektan yapıyor. Özel kıyafetli görevliler tarafından yapılan dezenfektan işlemleri aynı zamanda yolcularında rahatlıkla yolculuk etmesine neden oluyor.


Adıyaman'a gelen ve Adıyaman'dan çıkarak başka illere yolcu taşıyan otobüslerin sürekli kontrol altında tutulduğu da belirtildi. - ADIYAMAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Adıyaman, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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