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Yolcu otobüslerinde denetim - Son Dakika

Yolcu otobüslerinde denetim

10.08.2021 14:54
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TÜRKİYE'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

TÜRKİYE'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde kavşak noktada bulunan Aksaray'da polis ekipleri, Ankara, Adana, Konya ve Nevşehir'e bağlayan karayolunda yolcu otobüslerini durdurup denetim yaptı. Polis, otobüslerin takometre, evraklar ve lastiklerini kontrol etti. Ayrıca yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

'KEMER TAKMIYORUZ'Yolculardan Mevlit Kalender, otobüslerde yolcuların genellikle kemer takmadığını belirterek, "Otobüs kazalarında son günlerde ciddi kayıplar verdik. Denetimlerin daha da artmasını istiyoruz. Vatandaşlar olarak bizlerin de sorumlulukları var. En önemlisi de kemer takmak; ama bizler takmıyoruz. Polis uyarınca taktım. Kemer takmamız bizim canımız için önemli ama bizler yapmıyoruz maalesef" dedi.'KAZALAR ŞOFÖRLERİN YORGUNLUĞUNDAN OLUYUR'

Ankara'dan Hatay'a yolcu taşıyan otobüsün şoförü Mehmet Sönmez kazaların şoförlerin yorgunluklarından kaynaklandığını belirtti. Sönmez, "Bu kazalar şoförlerin yorgunluğundan ya da dikkatsizlikten meydana geliyor. Denetimler gayet yerinde. Denetleme olmadan bu işler kesinlikle olmaz. Bizde yolcularımızı aracı binerken kemer takmaları konusunda uyarıyoruz. Ama herkes kemer takma işini uygulamıyor ve bizim uyarılarımızı dikkatte almıyor" diye konuştu.


Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim
Yolcu otobüslerinde denetim

İç Anadolu Bölgesi, Ankara, Polis, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüslerinde denetim - Son Dakika


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