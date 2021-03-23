Yolcu otobüslerinde denetimler devam ediyor - Son Dakika

Yolcu otobüslerinde denetimler devam ediyor
23.03.2021 15:25
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Amirliği ekiplerince kent merkezindeki yolcu otobüslerinde korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Amirliği ekiplerince kent merkezindeki yolcu otobüslerinde korona virüs denetimleri gerçekleştiriliyor.
Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs dolayısıyla Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Amirliği ekiplerince kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve minibüsler de inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde yolcu sayısı, maske ve hijyene dikkat edildi. 83 Yolcu aracının kontrol edildiği denetimlerde sürücüler ve yolcular Korona Virüse karşı uyarıldı. - ADIYAMAN
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