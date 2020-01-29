Yolcu otobüslerinde 'Emniyet kemeri' ve 'Lastik' denetimi - Son Dakika

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Yolcu otobüslerinde 'Emniyet kemeri' ve 'Lastik' denetimi
6 saat önce
Kayseri'de trafik polisleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan uygulamada, yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılırken, otobüslerinde lastiklerinde denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
Kayseri'de trafik polisleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan uygulamada, yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılırken, otobüslerinde lastiklerinde denetim yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Otogarı'ndan çıkış yapan yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında polis ekipleri tarafından otobüslerde bulunan yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı. Ayrıca, yolcu otobüslerinin lastiklerinin de diş derinliği tek tek kontrol edildi.
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