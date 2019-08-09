Yolcu otobüslerinde kaça sigara ele geçirildi
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Bolu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından üç yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 272 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:22 Kaynak: AA
'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından üç yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 272 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolunda üç yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda bin 272 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Ele geçirilen sigaralarla ilgili 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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