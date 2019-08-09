Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüslerinde kaça sigara ele geçirildi
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Yolcu otobüslerinde kaça sigara ele geçirildi

48 dakika önce

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından üç yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 272 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüslerinde kaça sigara ele geçirildi, System.String[]
Bolu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından üç yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 272 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üç yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda bin 272 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Ele geçirilen sigaralarla ilgili 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Anadolu Otoyolu, Jandarma, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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