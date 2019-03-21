Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüslerine Sivil Trafik Denetimi

Yolcu Otobüslerine Sivil Trafik Denetimi

55 dakika önce

Şehirler arası sefer yapan 806 yolcu otobüsünde, 419 sivil kıyafetli trafik polisi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 343 kural ihlaline ceza uygulandı.

Yolcu Otobüslerine Sivil Trafik Denetimi, System.String[]
Şehirler arası sefer yapan 806 yolcu otobüsünde, 419 sivil kıyafetli trafik polisi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 343 kural ihlaline ceza uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat - 17 Mart 2019 tarihleri arasında 24 ilde şehirler arası otobüslere sivil trafik polisleri bindirilerek denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 419 personel görev aldı.

Sivil ekipler, 806 otobüste emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde sürücülerin cep telefonuyla konuşması, kırmızı ışık ihlali, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine uyup uymadıkları gibi konuları denetledi.

Denetimlerde, sürücünün cep telefonuyla görüşmesi ve emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere tespit edilen 343 trafik kuralı ihlaline ceza yazıldı.

Bu arada, yolcu otobüslerinin yanı sıra 15-19 Mart 2019 tarihleri arasında gezi amaçlı tur taşımacılığı yapan araçlara da trafik denetimi yapıldı. 52 bin 884 tur otobüsünün denetiminde, bin 395 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:12 Kaynak: AA

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