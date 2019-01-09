Yolcu Otobüslerinin Camlarını Havalı Tüfekle Kıran 2 Kişi Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 5 ayrı olayda yolcu otobüslerinin camlarını havalı tüfekle kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 5 ayrı olayda yolcu otobüslerinin camlarını havalı tüfekle kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde son 3 ay içinde Şehirlerarası Otobüs firmalarına ait park halindeki 5 ayrı otobüsün havalı tüfek ve atılan sert cisimle kırılması sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Görgü tanıklarıyla görüşen ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otobüslerin camlarını kıran cismin bir otomobilden atıldığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, E.S. ve Ç.S. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkartıldıkları Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var

KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı