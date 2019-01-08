Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüslerinin Camlarını Kıran İki Kişi Yakalandı

Yolcu Otobüslerinin Camlarını Kıran İki Kişi Yakalandı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolcu otobüslerinin camlarını kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yolcu Otobüslerinin Camlarını Kıran İki Kişi Yakalandı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolcu otobüslerinin camlarını kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkan 5 otobüsün atılan sert cisimle kırıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Görgü tanıklarıyla görüşen ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otobüslerin camlarını kıran cismin bir otomobilden atıldığını tespit etti.

Plakadan yola çıkan ekipler, E.S. ve Ç.S. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:48 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Güncel
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