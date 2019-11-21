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Yolcu, otobüste yangın tüpünden boşalan tozdan etkilendi
7 saat önce
Sancaktepe'de seyir halindeki bir halk otobüsündeki yangın tüpünden boşalan tozdan etkilenen kadın yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Sancaktepe'de seyir halindeki bir halk otobüsündeki yangın tüpünden boşalan tozdan etkilenen kadın yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Sadık Çadırhan'ın kullandığı 34 JP 9880 plakalı özel halk otobüsü Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki durağa yanaştığı sırada koltuğun arasına sıkışan 6 kilogramlık içinde yangın söndürücü toz bulunan yangın tüpü boşaldı.
Tüpün boşalması sonucu içindeki tozların yüzüne temas ettiği Mesude Erişir fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erişir'i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
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