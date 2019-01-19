Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Alev Alev Böyle Yandı

Yolcu Otobüsü Alev Alev Böyle Yandı

1 saat önce

Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı Muş-Malatya arası sefer yapan otobüste can pazarıMALATYA - Malatya'da özel bir firmaya ait yolcu midibüsü, içerisinde yaklaşık 30 yolcu ile giderken bir anda alev aldı.

Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı
Muş- Malatya arası sefer yapan otobüste can pazarı

MALATYA - Malatya'da özel bir firmaya ait yolcu midibüsü, içerisinde yaklaşık 30 yolcu ile giderken bir anda alev aldı. Yolcuların canını son anda kurtardığı olayda midibüs küle döndü.
Malatya- Elazığ karayolunda yaşanan olayda Muş'tan Malatya'ya geldiği öğrenilen özel bir yolcu firmasına ait 19 AAB 701 plakalı özel yolcu midibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför, durumu fark edence hemen durarak yolcuları tahliye etti.
Yolcular panikle kendilerini kısa sürede dışarıya atarken, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Bir anda alev topuna dönen midibüsün yanışını yolcular korkulu gözlerle izlerken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda şans eseri kimse yaralanmazken yolcuların bir kısmı ise sinir krizi geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, midibüs tamamen küle döndü.
Yolculara ait birçok eşyanın da yangında zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Muş, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 02:28:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Alev Alev Böyle Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]