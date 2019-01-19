Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı
Muş- Malatya
arası sefer yapan otobüste can pazarı
MALATYA - Malatya'da özel bir firmaya ait yolcu midibüsü, içerisinde yaklaşık 30 yolcu ile giderken bir anda alev aldı. Yolcuların canını son anda kurtardığı olayda midibüs küle döndü.
Malatya- Elazığ
karayolunda yaşanan olayda Muş'tan Malatya'ya geldiği öğrenilen özel bir yolcu firmasına ait 19 AAB 701 plakalı özel yolcu midibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför, durumu fark edence hemen durarak yolcuları tahliye etti.
Yolcular panikle kendilerini kısa sürede dışarıya atarken, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Bir anda alev topuna dönen midibüsün yanışını yolcular korkulu gözlerle izlerken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma
ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda şans eseri kimse yaralanmazken yolcuların bir kısmı ise sinir krizi geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, midibüs tamamen küle döndü.
Yolculara ait birçok eşyanın da yangında zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.