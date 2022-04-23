YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI

23.04.2022 12:35

ANKARA'da, TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı.

ANKARA'da, TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı. 40 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

İstanbul'dan Ankara'ya giden, 06 BE 3306 plakalı, 'Metro Turizm' firmasına ait yolcu otobüsünün motor kısmı, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Çeltikçi mevkisinde alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüste bulunan 40 yolcu, alevler büyümeden tahliye edildi. Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü ancak otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesi ardından ulaşım tekrar normale döndü. Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI
YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI
YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI
YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
500
Ayancık'ta tek katlı ev alev alev yandı Ayancık'ta tek katlı ev alev alev yandı İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı İşçi taşıyan seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜ, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement