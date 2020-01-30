Yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Yolcu otobüsü alev alev yandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü, içerisinde yolcular varken aniden alev alarak yanmaya başladı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü, içerisinde yolcular varken aniden alev alarak yanmaya başladı. Şoförün yolcuları tahliye etmesinin ardından yangın tüpleriyle müdahale edilen alevleri itfaiye söndürdü. Olayda yaralanan olmadı.

Antalya D-400 Karayolu'nda Alanya'ya giden Metro Turizm'e ait 67 LU 550 plakalı yolcu otobüsü, bugün sabah saatlerinde Okurcalar mevkisinde termostatlı çay servisinin bulunduğu bölümden alev aldı. Otobüs şoförü, içeriden duman geldiği yönündeki uyarı üzerine aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti. İlk müdahalesi yangın tüpleriyle otobüs personelinin yaptığı yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışması sonucu söndürüldü. Yolcuların kısa sürede tahliye edilmesiyle yaralananın olmadığı yangında otobüste büyük hasar meydana geldi. Yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi. Otobüsteki yangın yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün yolcularının dışarıya çıkarılmasının ardından, içeride meydan gelen yangın ve söndürme çalışmaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mithat ABAKAN/ALANYA (Antalya),


Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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