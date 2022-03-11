Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü - Son Dakika
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Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü

11.03.2022 20:42
Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü

Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı.

Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana geldi. Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit'ten Zonguldak'a yola çıktı. M.A. yönetimindeki 42 KG 036 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 74 AY 165 plakalı kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yolcular büyük panik yaşadı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak'a taşındı.

(Emrecan Bayram - Sertaç Özdemir/ İHA)

Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü
Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü
Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü
Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü

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Zonguldak Ereğli, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü - Son Dakika
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