Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

6 saat önce

Antalya-Mersin yolu üzerinde içinde 27 yolcu bulunan seyir halindeki şehirler arası otobüste yangın çıktı.

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı, System.String[]

Antalya- Mersin yolu üzerinde içinde 27 yolcu bulunan seyir halindeki şehirler arası otobüste yangın çıktı. Şoförün fark etmesi sonucu tüm yolcular zarar görmeden tahliye edildi.


Antalya'dan kalkış yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır'a gitmek üzere seyir halindeyken Alanya - Gazipaşa arasında İmamlı Kavşağında alev aldı. Otobüs şoförünün durumu erken fark etmesi büyük bir faciayı önledi. Şoför tarafından tahliye edilen araç kısa süre alev topuna döndü. İhbar üzerine Alanya ve Gazipaşa'daki itfaiye istasyonlarından giden ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs kurtarılamadı.


Kazaya ilişkin jandarma tahkikat başlatırken, yolcuların mağdur olmaması için gece diğer otobüslerle Diyarbakır'a gönderilecekleri öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?
Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası Aksaray'da miras kavgası: Baba oğlunu vurarak öldürdü Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü cayır cayır yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]