Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı...O anlar kamerada - Son Dakika

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Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı...O anlar kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yolcu otobüsünün dar sokaklarda dehşet saçtığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde sürücülüğünü A.Y.'nin yaptığı yolcu otobüsü otogardan çıktıktan sonra S.E.'nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi. Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.'ye çarptı.

Görüntüler kan dondurdu

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Yaralı S.E. ve S.N.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü adeta dehşet saçarak, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.