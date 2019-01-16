Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ağır 23 Yaralı

Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ağır 23 Yaralı

2 saat önce

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 23 yaralı Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi Kazada 1 ağır 23 kişi yaralandıSİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü...

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 23 yaralı
Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi
Kazada 1 ağır 23 kişi yaralandı

SİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. 1 ağır 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydan gelen kaza Erdoğan Alıcı yönetiminde ki 34 KY 0013 plakalı yolcu otobüsünün şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi ile meydana geldi. Araçta bulunan 1 i ağır 23 kişi yaralandı. Yaralılar Jandarma, 112 ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak Sivas'taki hastanelere sevk edildi.Otobüs sürücüsü Erdoğan Alıcı kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğunu belirterek, "Rüzgar aracı savurdu,şarampole devrildik" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:22:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ağır 23 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]