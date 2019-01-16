Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ağır 23 Yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 23 yaralı Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi Kazada 1 ağır 23 kişi yaralandıSİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü...

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ağır 23 yaralı

Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi

Kazada 1 ağır 23 kişi yaralandı



SİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. 1 ağır 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydan gelen kaza Erdoğan Alıcı yönetiminde ki 34 KY 0013 plakalı yolcu otobüsünün şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi ile meydana geldi. Araçta bulunan 1 i ağır 23 kişi yaralandı. Yaralılar Jandarma, 112 ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak Sivas'taki hastanelere sevk edildi.Otobüs sürücüsü Erdoğan Alıcı kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğunu belirterek, "Rüzgar aracı savurdu,şarampole devrildik" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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