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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

04.02.2022 11:58

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yozgat'a gelen Gülen Turizm'e ait Ş.D. yönetimindeki 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan G.D. yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Ş.D. itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

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Turizm, Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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