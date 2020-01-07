Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Zafer Çağlayaner'in kullandığı 44 AAB 970 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif yaralanan 15 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

İstanbul, Malatya, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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