Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

24 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sularında Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi. Kazada, Çekerek ilçesinden ayrılıp İstanbul istikametine giden E.F.E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında ıslak zeminde kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrildi. Otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yararılar Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Yozgat, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 23:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]