Yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın sevk edildiği kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.