Yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika

Yolcu otobüsü devrildi

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın sevk edildiği kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 22:27 Kaynak: AA

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