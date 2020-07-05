Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Kocaeli'de, Anadolu OtoyoluAnkara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın sevk edildiği kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
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6.07.2020 04:45:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika