Yolcu Otobüsü Devrildi (2)
35 dakika önce
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Sivas
'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan Alıcı yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'tan Kayseri
'ye giderken Sarıdemir köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Personelle birlikte 25 kişinin bulunduğu otobüsteki 15 kişi yaralandı. AFAD
, UMKE ve 112 Acil Servis
ekipleri kazaya müdahale etti. Otobüste sıkışan 3 yolcu, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Otobüs şoförü Erdoğan Alıcı, kar yağışının olduğu bölgede şiddetli rüzgarla karşılaştıklarını ve rüzgarın etkisiyle otobüsün devrildiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:06 Kaynak: AA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var
Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu