Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü devrildi (2)
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Yolcu otobüsü devrildi (2)

6 saat önce

Devrilen yolcu otobüsü İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları otobüsten çıkarma çalışması AKSARAY - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Devrilen yolcu otobüsü

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları otobüsten çıkarma çalışması AKSARAY - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. (2)

Yolcu otobüsü devrildi (2)

Aksaray, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:41 Kaynak: AA
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