Kaza yeri
Devrilen otobüs
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya- Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yolcu otobüsü devrildi 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı(3) - Son Dakika