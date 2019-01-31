Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı
3 dakika önce
İstanbul Kemerburgaz'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
İstanbul
Kemerburgaz'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olay, saat 00.00 saatlerinde, Kemerburgaz sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör,e saat 18.30'da Edirne- Antalya
seferini yapmak üzere yolan çıkan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kazada ağır yaralı 2 kişi kurtarılamadı. Yaralı 21 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın, şoförün otobüsün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca yaşandığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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