Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

3 dakika önce

İstanbul Kemerburgaz'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı, System.String[]
İstanbul Kemerburgaz'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olay, saat 00.00 saatlerinde, Kemerburgaz sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör,e saat 18.30'da Edirne- Antalya seferini yapmak üzere yolan çıkan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kazada ağır yaralı 2 kişi kurtarılamadı. Yaralı 21 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın, şoförün otobüsün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca yaşandığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Edirne, Antalya, İstanbul, Güncel
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