Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 22 Yaralı (3)

Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 22 Yaralı (3)

52 dakika önce

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:07 Kaynak: AA

Çardak, Denizli, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının Bıçakladığı Kadın, Kesik Boğazla Kendini Dışarı Attı Denizli'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:59:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 22 Yaralı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]