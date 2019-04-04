Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 22 Yaralı (3)
52 dakika önce
Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.
Afyonkarahisar
istikametinden Denizli
yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak
ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.
Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.
Otobüsün Adana
'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası
'na gittiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:07 Kaynak: AA
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