Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 35 Yaralı

Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 35 Yaralı

22 dakika önce

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 35 Yaralı, System.String[]
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüşe geçen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi. Olay yerine hemen polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ile Ahmet Metin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan toplam 35 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taşova'da bir dinlenme tesisi işleten Cemal Özcan, "Kazadan yarım saat önce molaya durmuşlardı. Yola çıktıktan yarım saat sonra kaza haberini aldık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Mesudiye, Ordu, Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 08:53:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 35 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]