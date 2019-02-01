Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı.
Kayseri
'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş
'tan Kayseri'ye gelen A.A. (38) yönetimindeki 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Kayseri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, otobüste bulunan 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, AFAD
, polis ve jandarma ekipleri tarafından otobüsten çıkarıldı. Yaralanan 27 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis
ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Göç/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:36 Kaynak: İHA
Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı
Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var
CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü
Son Dakika! TÜİK Açıkladı! İşte Türkiye'nin Nüfusu