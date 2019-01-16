Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi

Yolcu Otobüsü Devrildi

41 dakika önce

- Olay yeri Kaza yapan otobüs Yaralılara müdahale Sivas'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralılar olduğu bildirildi.

- Olay yeri
Kaza yapan otobüs
Yaralılara müdahale Sivas'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralılar olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:06 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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