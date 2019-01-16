Yolcu Otobüsü Devrildi
41 dakika önce
- Olay yeri Kaza yapan otobüs Yaralılara müdahale Sivas'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralılar olduğu bildirildi.
- Olay yeri
Kaza yapan otobüs
Yaralılara müdahale Sivas
'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:06 Kaynak: AA
Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı
Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı
Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var