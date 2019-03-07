Yolcu Otobüsü Devrildi
1 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürkan Çelik
(42) yönetimindeki Erzurum
'dan Ankara
'ya giden 16 ABN 467 plakalı yolcu otobüsü, İmranlı ilçesi Kemreli köyü mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yaralılar İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldı.
İlk belirlemelere göre yaralanan 20 kişi, Numune Hastanesi
, Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:35 Kaynak: AA
Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor
Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu
CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış
Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu