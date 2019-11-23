Yolcu otobüsü devrildi
6 saat önce
Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:22 Kaynak: AA
Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
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