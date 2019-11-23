Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü devrildi
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Yolcu otobüsü devrildi

6 saat önce

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Yolcu otobüsü devrildi

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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