Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Devrildi (3) - Sakarya

Yolcu Otobüsü Devrildi (3) - Sakarya

1 saat önce

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden 06 JSZ 56 plakalı soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:30 Kaynak: AA

Akyazı, Ankara, Anadolu Otoyolu, Güncel
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