Yolcu otobüsü devrildi (4) - Yaralılar anlatıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Atilla Topuz idaresindeki 34 BTV 699 plakalı Çanakkale Truva Turizm'e ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yolculardan Ali Mert Gümüş (17) yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi ile Biga'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kendisi, eşi ve kızı yaralandı

Biga'daki özel hastanede tedavisi süren yaralılardan Kadir Tertip, AA muhabirine, Biga'dan İstanbul'a gitmek üzere eşi Aysel ve kızı Betül Tertip'le otobüse bindiklerini söyledi.

Aracın arkasına oturduktan yaklaşık 1 kilometre sonra kazanın meydana geldiğini belirten Tertip, eşi ile kızının da yaralandığını ifade etti.

Mustafa Tekin ise Çan'dan Lapseki'ye gitmek için otobüse Çan'dan bindiğini dile getirerek, "Kazayı hiç hatırlamıyorum. Sadece ambulans seslerini duydum, o kadar." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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