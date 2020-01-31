Yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı

7 saat önce

Erzurum karayolunun Avcılar mevkiinde kar yağışı sebebiyle yan yatan yolcu otobüsünde 46 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı, System.String[]

ERZİNCAN- Erzurum karayolunun Avcılar mevkiinde kar yağışı sebebiyle yan yatan yolcu otobüsünde 46 kişi yaralandı.Olay bugün saat 11.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 46 kişi yaralandı. Kaza haberinin alınmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipi sevkedildi. AFAD ekiplerinin de görev aldığı kazada yaralananlar Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.


Erzincan, Avcılar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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