Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı (2) - Son Dakika

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Devrilen otobüs Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya- Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.