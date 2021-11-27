Yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

- Yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve çarptı. Kazada otobüsün şoförü ile birlikte 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Meksika eyaletinin Joquicingo şehrinde bugün meydana gelen kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı. Çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Meksika eyaleti vali yardımcısı Ricardo de la Cruz Musalem açıklama yaparak kazada onlarca kişinin yaralandığını ifade ederken bazılarının durumlarının ciddi olduğunu ve en ağır durumda olanların hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Yetkililer kazada otobüsün şoförü ile beraber 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meksika eyaleti başsavcılığı kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Kaza yapan otobüsün yolcularının Michoacn eyaletinden yola çıkarak hac ziyareti yapmak amacıyla Meksika eyaletindeki Chalma Kilisesine gittikleri belirtiliyor.