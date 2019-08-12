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Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

6 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Nurdağı-Bahçe otoban yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.Ö. (45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken O.T.'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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