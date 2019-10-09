Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2)

23 dakika önce

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sacit Özerol, kaldırıldığı Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı (2), System.String[]

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sacit Özerol, kaldırıldığı Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sacit Erol'un cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan eşi Aynur Özerol'un tedavisi sürüyor.


Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Didim, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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