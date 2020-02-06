Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yaşamını yitirdiği 3 tekerli elektrikli bisiklet ile yolcu otobüsünün çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolcu otobüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı ölümlü kaza kamerada, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yaşamını yitirdiği 3 tekerli elektrikli bisiklet ile yolcu otobüsünün çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Şubat tarihinde Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, iddiaya göre sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde ilerleyen elektrikli bisikletlinin yolun sol tarafına doğru manevra yaptığı sırada, arkadan gelen otobüsün çarptığı anlar yer aldı.


- Afyonkarahisar
Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
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