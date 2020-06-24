Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hüseyin Tuncer yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Karlık köyü kavşağı yakınlarında Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile otobüsün diğer şoförü Nurettin Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 20 yolcu ve bir muavin ile kamyon sürücüsü Mustafa Karabacak ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden otobüs şoförlerinin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.

Yaralılarla bir süre sohbet eden Kocabıyık, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocabıyık, kazanın sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldiğini, kaza haberiyle birlikte tüm birimlerin çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini anlattı.

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananların 3 hastaneye sevk edildiğini, şu ana kadar 8 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Kocabıyık, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

"Kaza raporu henüz çıkmadı"

Kocabıyık, gazetecilerin otobüs şoförünün uyuyakaldığı yönündeki iddialara ilişkin sorusuna, "Şu anda böyle bir gelişme yok. Yani net bir şey söyleyemem. Ama olay seyir halindeyken öndeki kamyona otobüs arkadan çarpmış. O konuda bilirkişinin raporu çıkmadı. Kaza raporu çıkmadı, o yüzden net bir şey söyleyemeyiz." yanıtını verdi.

Kocabıyık'a ziyareti sırasında vali yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş ve İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas eşlik etti.

İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

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