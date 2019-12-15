Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Mahmut Kızılbay idaresindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü, Malatya- Adıyaman kara yolunda Zerenler mevkisinde Mehmet Zeren yönetimindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında park halinde bulunan 44 DV 673 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Zeren 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı otobüs şoförü ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

Otobüste bulunan yolcular ise Doğanşehir Belediyesi konuk evine misafir edildi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, kaza ye

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Mehmet Zeren, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım
Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü

Son Dakika Haberleri
04:54 Lübnan'da gerginlik ikinci gününde de devam etti - Son Dakika
03:59 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:54 Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
03:54 ÖSYM yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 12 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
03:53 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 05:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]