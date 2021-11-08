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Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı

08.11.2021 13:31

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 11 YARALI

Kazada 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı

Yeşilhisar, Kamyonet, Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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